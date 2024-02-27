Причиной природного пожара на юге Приморья стал бесконтрольный пал

«Решили отжечь защитные полосы, тем самым уберечь свою территорию от возможных природных пожаров. Но сделали это, во-первых, в начавшийся пожароопасный период, когда палы категорически запрещены. Во-вторых, отожгли полосу бесконтрольно, не привлекая специалистов. Вот и вырывался, улетел огонь наружу», — говорит представитель добровольной пожарной дружины «Меловой период» Андрей Барсуков.