Причиной природного пожара на юге Приморья стал бесконтрольный пал

Причиной пожара в природном парке Хасанский стал бесконтрольный пал. Об этом сообщили в добровольной пожарной дружине Хасанского района.
Огонь полыхает на юге Приморья уже третьи сутки. Добровольные пожарные заметили ещё 25 февраля задымление и возгорание близ посёлка Хасан. 26 февраля пламя перекинулось в сторону природного парка «Хасанский». На место выехали 15 пожарных Авиалесохраны. В настоящее время возгорание ликвидировано лишь частично.
На этот раз, по словам очевидцев, причиной возгорания стал неосторожный отжиг вокруг войсковой части.
«Решили отжечь защитные полосы, тем самым уберечь свою территорию от возможных природных пожаров. Но сделали это, во-первых, в начавшийся пожароопасный период, когда палы категорически запрещены. Во-вторых, отожгли полосу бесконтрольно, не привлекая специалистов. Вот и вырывался, улетел огонь наружу», — говорит представитель добровольной пожарной дружины «Меловой период» Андрей Барсуков.
«Силами одного человека с китайской воздуходувкой это сделать невозможно», — добавляет Барсуков.
Сегодня в телеграм-канале Минлесхоза Приморья сообщили — за сутки в регионе зарегистрировано 4 природных пожара, три из них уже потушено. В Хасанском округе ликвидация возгорания продолжается.
С 16 февраля в крае постепенно вводится пожароопасный сезон. Нарушителям требований безопасности грозит административный штраф до нескольких сотен тысяч рублей. Сообщить о лесном пожаре можно по телефону: 8 800 100 9400.