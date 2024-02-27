Весь коридор в окурках: общежитие загорелось в Вяземском

Спасатели МЧС Хабаровского края спасли трех человек во время пожара в общежитии в Вяземском. Возгорание произошло утром 27 февраля по Коммунистической, 64. Помещение настолько сильно задымило, что люди не смогли покинуть опасное место сами. С помощью индивидуальных средств их вывели на улицу. Пострадавших осмотрели медики, но госпитализация им не понадобилась.