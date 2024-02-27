Весь коридор в окурках: общежитие загорелось в Вяземском

Спасатели МЧС Хабаровского края спасли трех человек во время пожара в общежитии в Вяземском. Возгорание произошло утром 27 февраля по Коммунистической, 64. Помещение настолько сильно задымило, что люди не смогли покинуть опасное место сами. С помощью индивидуальных средств их вывели на улицу. Пострадавших осмотрели медики, но госпитализация им не понадобилась.
Сообщение о произошедшем поступило в 10:44. Тушить возгорание отправились три подразделения 72 пожарной части.
— Звенья газодымозащитной службы оперативно приступили к проверке помещений на наличие людей и поиски очага возгорания. Его обнаружить удалось в дальнем конце одного из коридоров. Горел мусор, который жители складировали там, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Потушили пожар в 11:21. Его площадь составила шесть квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Поврежден весь коридор.
На месте уже поработали дознаватели. Они предполагают, что пожар мог произойти по двум причинам: поджог или неосторожное обращение с огнем при курении. Во всем коридоре они нашли большое количество окурков.