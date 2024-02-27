Экс-главу «Черноглазовских мельниц» осудили на 8,5 лет колонии

Таврический суд Омской области приговорил к 8,5 годам в колонии общего режима экс-главу ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения Спиренкова. Его обвиняли в преднамеренном банкротстве предприятия.
По версии следствия, Спиренков поручил подчинённым заключить договоры с подконтрольным ему ПАО «МИК». Таким образом он пытался уйти от многомиллионного налога, а также от выплаты зарплат и обязательств по требованиям кредиторов. В итоге расчёты за муку, отруби и другое сырьё проводились мимо счетов «Черноглазовских мельниц». Само предприятие обанкротилось в 2019 году.
Также суд признал, что Спиренков в качестве генерального директора ПАО «МИК» похитил около 4 млн рублей у «Любинской птицефабрики» и главы крестьянско-фермерского хозяйства Бозояна. Бизнесмен намеренно полностью не исполнял договоры на поставку продукции.
Спиренков вину не признал, но суд вынес ему обвинительный приговор. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших контрагентов. Отметим, Спиренков уже находится в колонии — ранее его осудили на 6,5 лет за мошенничество, растрату и уклонение от налогов.
Спиренкову также принадлежит обанкротившийся ПАО «Черноглазовский элеватор» в селе Жатва Таврического района и зарегистрированное в Москве ПАО «Жатва» (признано банкротом в 2021 году).