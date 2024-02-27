Экс-главу «Черноглазовских мельниц» осудили на 8,5 лет колонии

По версии следствия, Спиренков поручил подчинённым заключить договоры с подконтрольным ему ПАО «МИК». Таким образом он пытался уйти от многомиллионного налога, а также от выплаты зарплат и обязательств по требованиям кредиторов. В итоге расчёты за муку, отруби и другое сырьё проводились мимо счетов «Черноглазовских мельниц». Само предприятие обанкротилось в 2019 году.