Три человека погибли в столкновении легковушки с фурой на воронежской трассе

За рулем ВАЗ-2108 находился 56-летний житель Челябинской области. Автомобиль ехал со стороны Борисоглебска в направлении Воронежа. По предварительным данным, примерно в 01.20 водитель вылетел на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком «ДАФ», которым управлял 49-летний местный житель.