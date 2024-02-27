Три человека погибли в столкновении легковушки с фурой на воронежской трассе

Авария с тремя погибшими произошла сегодня ночью, 27 февраля, на 338 км автодороги Р-298 в Аннинском районе. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
За рулем ВАЗ-2108 находился 56-летний житель Челябинской области. Автомобиль ехал со стороны Борисоглебска в направлении Воронежа. По предварительным данным, примерно в 01.20 водитель вылетел на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком «ДАФ», которым управлял 49-летний местный житель.
В результате ДТП погиб на месте водитель легковушки и его пассажиры — 62-летний и 27-летний мужчины.
По факту аварии полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности погибших.