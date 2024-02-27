Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

На записи видно, как российские военнослужащие точными ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок. Все цели с воздуха успешно достигнуты.
Ведомство отметило, что на указанных позициях украинские военные стремились создать себе плацдарм для прорыва.
20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области перешло под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). По его словам, удерживая Крынки, ВСУ хотели создать себе плацдарм для прорывы в сторону Крыма и сосредоточили в селе четыре хорошо обученные бригады 30-го корпуса морской пехоты.
О полной зачистке села в этот же день сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тыс. украинских граждан, провалилась. Позднее, 21 февраля, он опубликовал видео, на котором солдаты развертывают флаг России в освобожденном населенном пункте.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.