Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области перешло под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). По его словам, удерживая Крынки, ВСУ хотели создать себе плацдарм для прорывы в сторону Крыма и сосредоточили в селе четыре хорошо обученные бригады 30-го корпуса морской пехоты.