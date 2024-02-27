В Челнах мужчина натравил собаку на соседа из-за конфликта

Челнинец натравил собаку на соседа из-за конфликта. Ситуация произошла 21 февраля в одном из дворов. По данным из соцсетей, к мужчине подошел молодой человек с собакой. Сначала он задал провокационный вопрос, а далее — ударил. После этого он натравил собаку, рассказывает пострадавший.
Пес вцепился в ногу и прокусил ее над коленом, также у мужчины серьезно пострадала голова и спина. Жена пострадавшего услышала шум и крики со двора и помогла ему.
Ранее мы писали, что женщина в Альметьевске стала жертвой нападения стаи бездомных собак, когда направлялась на работу после того, как проводила детей в школу. Инцидент произошел недалеко от заправки на улице Волгоградской.