Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Фигуранту дела назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима.
«Подсудимый обратился к девушкам в августе 2023 года около часа ночи с неуместными предложениями, на что те позвонили одному из парней и попросили приехать», — говорится в сообщении суда.
Когда знакомый девушек приехал на место, фигурант дела выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал вину в полном объеме и возместил моральный ущерб в размере 800 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.
Александра Стрелкова.
За восемь выстрелов в лицо новосибирец получил 2,5 года колонии
Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор Данилу Никитину, который обвиняется в том, что восемь раз выстрелил в лицо местного жителя из пистолета.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Фигуранту дела назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима.