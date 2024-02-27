За восемь выстрелов в лицо новосибирец получил 2,5 года колонии

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Фигуранту дела назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима.



«Подсудимый обратился к девушкам в августе 2023 года около часа ночи с неуместными предложениями, на что те позвонили одному из парней и попросили приехать», — говорится в сообщении суда.



Когда знакомый девушек приехал на место, фигурант дела выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал вину в полном объеме и возместил моральный ущерб в размере 800 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.



Александра Стрелкова.