В Омске мошенники рассылают сообщения от имени мэра города

В Омске мошенники рассылают сообщения о проверках силовиками от имени мэра города. Об этом Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.



Неизвестные с фейковой страницы главы Омска сообщают омичам, что в их отношении проводятся проверки со стороны правоохранительных органов. Кроме того, лжемэр убеждает людей, что это секретная информация, и ситуация очень серьёзная.



После этого мошенники озвучивают имя и звание полицейского, который должен будет перезвонить собеседнику и дать дальнейшие указания. Звонок, действительно, происходит, и загадочный человек предлагает перевести все деньги потенциальных жертв на «секретные счета», пытается узнать данные банковских карт.



Сергей Шелест просит всех не реагировать на подобные сообщения якобы от его имени и быть бдительными, не поддаваться панике от угроз мошенников.