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В Иркутской области снижается заболеваемость коронавирусом

При появлении ухудшения самочувствия важно обращаться за медицинской помощью.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за последнюю неделю отмечается уменьшение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 10,2%, что составляет 185 случаев.

— Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Приангарье с начала пандемии достигло 391019, — говорят в Роспотребнадзоре региона.

Не забывайте соблюдать меры личной гигиены: носите маски в общественных местах, регулярно мойте руки мылом, избегайте близких контактов с возможно зараженными и ведите здоровый образ жизни, рекомендуют в ведомстве.

При появлении ухудшения самочувствия важно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Иркутска изъяли продукцию без фитосанитарных сертификатов.

здоровье
коронавирус