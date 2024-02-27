В Иркутской области снижается заболеваемость коронавирусом

В Иркутской области за последнюю неделю отмечается уменьшение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 10,2%, что составляет 185 случаев.
— Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Приангарье с начала пандемии достигло 391019, — говорят в Роспотребнадзоре региона.
Не забывайте соблюдать меры личной гигиены: носите маски в общественных местах, регулярно мойте руки мылом, избегайте близких контактов с возможно зараженными и ведите здоровый образ жизни, рекомендуют в ведомстве.
При появлении ухудшения самочувствия важно обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Иркутска изъяли продукцию без фитосанитарных сертификатов.