«Распял» себя на кресте: за что в Волгодонске осудили блогера?

В Волгодонске осудили блогера Юрия Кравцова, который своей дерзкой выходкой шокировал православных верующих в октябре 2023 года.
Что же так возмутило жителей Дона и какое наказание понёс мужчина, узнал Rostov.aif.ru.
«Помаши ручкой!».
Накануне Хэллоуина он отдыхал в одном из местных увеселительных заведений. Тематической декорацией там служил крест по типу того, что является традиционным символом христианства.
После того как представление в клубе завершилось, Юрий решил примотать себя к кресту цепями и скотчем. Как позже трактует это поведение следствие, мужчина в насмешливой форме демонстрировал распятие. Всё это на видео снимали знакомые блогера. А позже Кравцов разместил ролик в социальных сетях.
«Юр, помаши ручкой!» — просил блогера голос за кадром. В ответ раздавался только смех мужчины.
Как уточняет новостной канал Don Mash, Юрий выложил видеоролик на обозрение 13-тысячной аудитории. Подписчики сочли такое поведение недопустимым и обратились в правоохранительные органы.
Видео со страниц блогер удалил. А позже, уточняет местное издание «Блокнот Волгодонск», публично раскаялся и попросил владыку Волгодонской и Сальской епархии Антония отпустить ему грехи.
«Я православный человек. В тот момент, когда я снимал то видео, даже не осознавал, какие могут быть последствия. Я ни в коем случае не хотел причинить кому-то боль, обидеть кого-то и тем более не хотел оскорбить чувства верующих! В случае, если меня признают виновным, я готов нести всю ответственность за свой поступок!» — заявил изданию Юрий (известный также под псевдонимом Юрец Кравец).
В ответ священнослужитель подарил мужчине православную литературу. Но раскаяние не спасло эпатажного общественного деятеля от уголовного преследования.
Признан виновным.
К расследованию также подключились органы ФСБ. По данным территориального управления ведомства, мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ — публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
В материалах дела также сказано, что мужчина понимал значение креста как традиционного символа христианства.
«Крест в христианстве является объектом религиозного почитания, а распятие человека на кресте ассоциируется у верующих людей с казнью Иисуса Христа через распятие», — пояснили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.
Кравцову избрали меру пресечения — отправили под подписку о невыезде. В феврале 2024 года состоялся суд. Блогера признали виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей в доход государства.