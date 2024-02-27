«Распял» себя на кресте: за что в Волгодонске осудили блогера?

«Я православный человек. В тот момент, когда я снимал то видео, даже не осознавал, какие могут быть последствия. Я ни в коем случае не хотел причинить кому-то боль, обидеть кого-то и тем более не хотел оскорбить чувства верующих! В случае, если меня признают виновным, я готов нести всю ответственность за свой поступок!» — заявил изданию Юрий (известный также под псевдонимом Юрец Кравец).