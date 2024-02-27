Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов останется в СИЗО до 27 марта

Два других фигуранта уголовного дела — Ришат Самматов и Ирек Шарипов — останутся под стражей до 27 марта и 30 апреля соответственно.



Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдар Юланов был задержан сотрудниками республиканского УФСБ в начале ноября прошлого года. По версии следствия, в 2021 году он вступил в сговор с генеральным директором ООО «Киви» Иреком Шариповым и его заместителем Ришатом Самматовым, заключив договоры о перевозке инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе Башкирии. Они организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты и оплачены заказчиком без проверки их исполнения. Полученный 91 млн руб. подозреваемые похитили и потратили по своему усмотрению.