Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января этого года в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области. По его словам, отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке.