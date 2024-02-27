Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием

Во время задержания в частном домовладении изъяты два пакета, внутри которых находились несколько флаконов с надписью на украинском языке «Биоспорин».
Во время другого задержания был найден пластиковый пакет с, предположительно, взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего хранилось в доме взрывчатое вещество, задержанный ответил: «Попросили схоронить у себя».
Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщила во вторник ФСБ.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января этого года в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области. По его словам, отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке.