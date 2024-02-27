Полиция ищет сбежавшего из дома 18-летнего парня с ружьем в Городце, сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
27 февраля в отделение полиции поступило сообщение 50-летнего владельца оружия о том, что его сын ушел из дома в период с 10 вечера 26 февраля до 00:30 27 февраля. По предварительной информации, парень мог взять с собой охотничье ружье из сейфа.
Приметы разыскиваемого — рост 178 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы средней длины, прилегающие уши, прямой нос, карие глаза, тонкие губы. Пропавший носит очки. При выходе из дома он скорее всего был одет в белую шапку, чёрный пуховик, коричневые ботинки и чёрные спортивные штаны.
На месте происшествия работают полиция и Росгвардия. Специалисты пытаются установить местонахождение юноши и задержать его.
«В местах его возможного появления выставлены наряды полиции и Росгвардии», — говорится в сообщении.