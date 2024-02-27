Полиция ищет сбежавшего из дома 18-летнего парня с ружьем в Городце

27 февраля в отделение полиции поступило сообщение 50-летнего владельца оружия о том, что его сын ушел из дома в период с 10 вечера 26 февраля до 00:30 27 февраля. По предварительной информации, парень мог взять с собой охотничье ружье из сейфа.