Красноярка получила условный срок за обман магазина на 1,2 млн рублей

В Красноярске суд приговорил 22-летнюю девушку к условному сроку за обман магазина подарков и цветов на 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.
По данным полиции, с июня 2021 года по апрель 2022 года девушка по фиктивным чекам 70 раз оформила заказы на страницы магазина подарков в одной из соцсетей. Общий ущерб составил около 1,2 миллиона рублей.
В отношении девушки было возбуждено и расследовано дело по части 4 статьи 105 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Советский районный суд Красноярска признал девушку виновной и приговорил её к трём годам условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Также её обязали возместить весь причинённый ущерб.