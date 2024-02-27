Перегруженные автомобили частично провалились под лед в Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Бодайбинского района проверяют инцидент с участием двух груженых автомашин, провалившихся под лед реки Витим. Большегрузы двигались по официальному участку ледовой переправы, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «ГИБДД38» (16+).
Предварительно, накануне вечером, 26 февраля, груженые автомашины марки SHACMAN частично провалились под лед на реке Витим на расстоянии одного километра друг от друга. Большегрузы ехали из поселка Мамакан в поселок Мама.
На участке официальной ледовой переправы автодороги Бодайбо — Мама разрешено движение автотранспорта общим весом не больше 25 тонн. По предварительным данным, масса машин в момент провала могла составлять более тридцати тонн.
49 и 32-летние жители поселка Бодайбо, управлявшие автомобилями, не пострадали.