В Перми разыскивают братьев-близнецов

В Перми судебные приставы опубликовали информацию о розыске братьев-близнецов Серафима Дмитриевича и Семена Дмитриевича Кустовых 14.02.2007 года рождения.
В ведомстве объясняют, что подростки зарегистрированы в селе Левино Большесосновского района Пермского края, но по месту регистрации не проживают. Мать подростков, лишенная родительских прав, скрывает детей, где они находятся неизвестно.
Если у вас есть информация о том, где живут подростки, сообщите по телефону (342) 221−81−15, либо по телефону судебного пристава: 8 951 925 97 05.