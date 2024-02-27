ФСБ задержала в Воронеже мужчину за спонсирование боевиков в Сирии

Сотрудники ФСБ задержали в 22 регионах 49 членов террористической сети, которые занимались сбором денег и отправляли боевикам в Сирию. Об этом официально сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности 27 февраля.
Некоторые из задержанных также распространяли радикальную идеологию через интернет и оправдывали терроризм.
В региональном УФСБ подтвердили факт задержания в Воронеже мужчины, который «спонсировал» боевиков. Он приехал в наш город на учебу. Получил образование в одном из вузов, но возвращаться на родину не стал.
Силовики пояснили, что мужчина после получения диплома нашел здесь работу и проживал какое-то время. Его уличили в том, что он перечислял деньги на нужды боевиков, действующих в Сирии.
Следователи возбудили уголовные дела. Продолжают проводиться оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.