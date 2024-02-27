Пермский студент рассказал, как спасал тонущего в бассейне мужчину

На днях в пермском бассейне БМ случилось ЧП: во время плавания здесь потерял сознание и ушел на дно молодой мужчина. Пострадавший занимался фридайвингом. Находясь в воде, он потерял сознание и опустился на глубину 4, 80 метров.
На дорожках в это время занималась группа спортсменов, и плавали посетители, купившие абонементы. Лежащего на глубине мужчину заметили посетительницы, но рядом не оказалось ни одного спасателя. Из сотрудников в бассейне была только тренер, которая занималась с ребятами в ластах.
— Я был на тренировке, мы плавали задание на время, — рассказал пловец Никита Грачев. — В середине задания тренер срочно позвала меня на 1 дорожку. Тогда я еще не знал, что случилось, но понимал, что что-то произошло.
Подплыв к первой дорожке, парень заметил на дне бассейна мужчину и понял, что его нужно поднять на поверхность.
— Страха не испытывал, действовал на холодную голову, без паники, — говорит Никита. — Предварительно сделал глубокий вдох, опустился на глубину, подплыл к молодому человеку и начал поднимать его со дна. Уже на поверхности на вытянутых руках я попытался достать его из воды на бортик, но парень был достаточно крупным. Дальше мне начали помогать другие.
— Все, кто имеет отношение к плаванию, знают, что взрослого, тяжелого человека достать с глубины почти в 5 метров, задача крайне сложная, а Никита достал, чем спас человеку жизнь! — говорят в бассейне ООО «БМ».
Сейчас проводится оценка действий сотрудников бассейна, принимавших участие в первичных реанимационных мероприятиях. По предварительным оценкам, ими не было допущено нарушения протоколов проведения первичных реанимационных мероприятий.
В «БМ» благодарят парня за мужество и неравнодушие и готовят документы на представление героя к заслуженной государственной награде.
Герою Никите Грачеву — 21 год. Он — студент-экономист четвертого курса Пермского филиала РАНХиГС. Парень говорит, что для него нырнуть на такую глубину было не особо сложно, летом на море, где позволяет глубина, он ныряет и глубже. Подводным плаванием спортсмен занимается уже шесть лет.
— А вообще родители привели меня в бассейн в возрасте 4 лет, с того времени я и плаваю, чередую тренировки между подводным спортом и дайвингом. Кандидата в мастера спорта по плаванию выполнил в 14 лет, а мастера спорта по подводному плаванию в 15 лет.
В вузе тоже гордятся своим студентом и говорят, что в экстремальной ситуации он поступил как настоящий герой, отбросил сомнения и помог спасти человека. Никите желают оставаться таким же решительным и отважным.
Что касается состояния здоровья спасенного мужчины, то медики говорят, что он жив, лечится в больнице и идет на поправку.