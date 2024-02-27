Пермский студент рассказал, как спасал тонущего в бассейне мужчину

— Страха не испытывал, действовал на холодную голову, без паники, — говорит Никита. — Предварительно сделал глубокий вдох, опустился на глубину, подплыл к молодому человеку и начал поднимать его со дна. Уже на поверхности на вытянутых руках я попытался достать его из воды на бортик, но парень был достаточно крупным. Дальше мне начали помогать другие.