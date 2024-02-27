Трое челябинцев погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Сообщается, что авария произошла ночью 27 февраля на 338-м километре дороги Р-298 в Аннинском районе.
«По предварительным данным, 56-летний житель Челябинской области, управляя ВАЗ-2108, двигаясь со стороны Борисоглебска в сторону Воронежа, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым DAF под управлением 49-летнего местного жителя», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
В результате водитель ВАЗ-2108 и его пассажиры, 62-летний и 27-летний мужчины, скончались на месте до прибытия скорой помощи.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего.