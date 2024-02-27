В Сочи такси с пассажирами упало в овраг, пострадали два человека

Авария произошла на улице Пятигорской. Предварительной причиной происшествия назвали потерю водителем управления. После этого автомобиль такси протаранил ограждение проезжей части и съехал в овраг.



Двое пассажиров машины госпитализированы с травмами. Их личности устанавливаются. Водитель не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.



Похожий случай произошел на курорте днем ранее. На улице Академика Лапина отечественный автомобиль съехал в канаву, погибла пассажирка.



Вячеслав Рыжков.