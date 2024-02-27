Кражи и мошенничества составили почти 60% преступлений в Ростовской области

На Дону более половины преступлений за 2023 год составили кражи и мошенничества — практически 60%. Причем треть от всех уголовно наказуемых правонарушений — более 17 тысяч фактов — это преступления в сфере высоких технологий. Об этом на заседании Заксобрания Ростовской области 27 февраля заявил начальник донского главка Олег Агарков.
— Основная проблема — доверчивость населения, — уверен начальник ГУ МВД по Ростовской области. — В связи с этим мы ведем комплексную и масштабную профилактическую работу. Результатом стало увеличение на 3,6% раскрываемости преступлений в сфере IT, в том числе кибер-мошенничеств — на 19%.
несмотря на трудности при установлении лиц, совершивших преступления дистанционно, полицейские привели несколько ярких примеров раскрытия таких случаев.
— Это и задержание в Песчанокопском районе преступника, который обманывал пенсионеров под предлогом «родственник попал в ДТП» на территории Ростовской области и Краснодарского края. Он принес им ущерб на сумму более миллиона рублей, — рассказал начальник донского главка. — И задержание в Донецке москвички, которая похитила миллион рублей со счета матери погибшего на СВО бойца.
Вспомнили и про выезд донских полицейских в Кемеровскую область, где была раскрыта преступная группа, члены которой крали деньги с банковских счетов людей, используя их персональные данные и виртуальные сим-карты. Доход от криминального бизнеса принес им более 10 миллионов рублей, от рук интернет-воров пострадали более 100 человек.
— Силами ОВД остановить волну мошенничеств и краж со счетов не удастся. Жители региона продолжают верить преступникам и отдавать свои деньги. Так. За прошлый год мошенники похитили более 2 млрд рублей у жителей области, — добавил генерал-лейтенант полиции Агарков.