Кражи и мошенничества составили почти 60% преступлений в Ростовской области

— Это и задержание в Песчанокопском районе преступника, который обманывал пенсионеров под предлогом «родственник попал в ДТП» на территории Ростовской области и Краснодарского края. Он принес им ущерб на сумму более миллиона рублей, — рассказал начальник донского главка. — И задержание в Донецке москвички, которая похитила миллион рублей со счета матери погибшего на СВО бойца.