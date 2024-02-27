В Иркутске женщину задержали за рекламу наркотиков

В Иркутске полицейские задержали местную жительницу за пропаганду наркотиков. Женщина распространяла рекламу подпольных интернет-магазинов по продаже запрещенных средств, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Сотрудники ДПС пресекли противоправную деятельность иркутянки. При патрулировании Ленинского округа правоохранители заметили подозрительную женщину. Она расклеивала объявления на фасадах зданий, заборах и столбах.
По словам 42-летней правонарушительницы, такой способ заработка она нашла в мессенджере. Неизвестный предложил ей сделать и распространить листовки с информацией о продаже наркотических средств в общественных местах города за вознаграждение.
При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанной 26 нарисованных фломастером листовок, которые она не успела расклеить.
На женщину составили административный протокол по статье 6.13 КоАП (Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).