Водитель «Оки» погиб, залетев под грузовик на встречке под Иркутском

Столкновение «Оки» и грузового автомобиля Volvo произошло на 10-м км обхода Иркутска (трасса «Сибирь») сегодня днем, 27 февраля. В аварии погиб водитель отечественной легковушки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Предварительно установлено, что 68-летний водитель «Оки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас на месте аварии работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.