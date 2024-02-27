Взрыв газа уничтожил дом в воронежском селе

Пожар разгорелся в жилом доме на улице Школьной в селе Тамбовка Терновского района днем 26 февраля. В результате взрыва газового баллона жилище было уничтожено. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.
Сообщение о возгорание на пульт дежурного поступила в 16:55. На место ЧП прибыли восемь человек и две единицы техники.
Однако из-за пламени в доме произошла разгерметизация пропанового баллона и он взорвался. Еще один такой же баллон спасателям удалось вынести из огня. Ликвидировать пожар удалось в 17:23.
В МЧС назвали вероятную причину возгорания — это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.