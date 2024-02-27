Жительница города Назарово спасла соседку из пожара

Все произошло утром 27 февраля. Жительница дома № 30 по улице Карла Маркса шла на работу и увидела дым на балконе квартиры на 1 этаже. Женщина поспешила в подъезд и начала стучать во входную дверь горящего жилища. В это время хозяйка квартиры спала и не знала о пожаре. Шум разбудил ее.