Дивногорец до смерти забил табуреткой двоюродного брата

Об этом сообщает СК региона.
Преступление было совершено 21 февраля. По версии следствия, днем родственники распивали алкоголь в квартире потерпевшего по улице Набережная и поругались.
«Старший брат упрекал младшего за неподобающий образ жизни: 39-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками, не имел постоянного места жительства, периодически проживал у старшего брата. Выслушав претензии в свой адрес, мужчина схватил табурет и нанес им родственнику множественные удары по голове. От полученных травм хозяин квартиры скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — рассказали в СК.
23 февраля тело мужчины обнаружил его знакомый, который пришел к нему в гости.
В настоящее время предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.