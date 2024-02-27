Дивногорец до смерти забил табуреткой двоюродного брата

«Старший брат упрекал младшего за неподобающий образ жизни: 39-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками, не имел постоянного места жительства, периодически проживал у старшего брата. Выслушав претензии в свой адрес, мужчина схватил табурет и нанес им родственнику множественные удары по голове. От полученных травм хозяин квартиры скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — рассказали в СК.