Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы

ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Суд приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного.
«Признать виновным… путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — огласил судья.
Именно столько просило для Журавеля гособвинение.
Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В ходе следствия он признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве, в суде не раз приносил извинения и говорил, что о последствиях не думал, а хотел лишь подзаработать.
Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного, называющие акт сожжения Корана «вопиющим оскорблением», нанесшим им «глубокий моральный ущерб».
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети — как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.