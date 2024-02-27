В Сурхандарье пять членов семьи скончались от отравления угарным газом

Члены семьи скончались от отравления угарным газом из самодельной железной печи во время сна. .38-летняя З. Н. и 16-летняя Н. М. были госпитализированы в реанимационное отделение районного медицинского объединения. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась 27 февраля. .По данному факту районной прокуратурой проводится доследственная проверка.