В Сурхандарье пять членов семьи скончались от отравления угарным газом

В махалле «Дуоба» в Байсунском районе Сурхандарьинской области от отравления угарным газом скончалась семья из пяти человек. Об этом UzNews.uz сообщили в Генпрокуратуре.
25 февраля около 10:30 в своем доме были обнаружены тела 44-летнего Ж. Х., 11-летнего Ш. М., 8-летней Ш. М. и 6-летней С. М.
Члены семьи скончались от отравления угарным газом из самодельной железной печи во время сна. .38-летняя З. Н. и 16-летняя Н. М. были госпитализированы в реанимационное отделение районного медицинского объединения. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась 27 февраля. .По данному факту районной прокуратурой проводится доследственная проверка.