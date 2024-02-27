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Все больше украинцев нелегально переходят границу с Молдовой — данные Погранполиции

По данным главы Погранполиции, количество заведенных по факту незаконной миграции дел приближается к тысяче.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Случаи нелегального перехода украинскими гражданами молдавской границы участились, об этом в интервью СМИ рассказал начальник Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка.

По его словам, количество уголовных дел по данному факту приближается к тысяче.

«У нас возбуждено 912 уголовных дел по факту организации незаконной миграции. Этот показатель постоянно растет увеличивается», — рассказал он.

При этом из года в год количество случаев незаконного перехода границы растет.

«В 2022 году было возбуждено около 320 уголовных дел, в 2023 году — 488 уголовных дел, а с начала 2024 года возбуждено уже 96 таких дел», — сказал Галушка.

В делах фигурируют около 250 человек, граждане Молдовы и Украины. При этом к реальному сроку приговорен только один человек, остальные получили штрафы до 50 тысяч леев (около 2,6 тысяч евро).

К️ак отметил Галушка, легально с 2022 года границы Молдовы пересекли свыше 1,4 млн граждан Украины. Большинство из них отправились в страны ЕС или вернулись на Украину. В Молдове сейчас постоянно находятся около 110 тысяч украинских граждан.