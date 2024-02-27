Бастрыкина заинтересовала информация о «многонациональной банде» в пригороде Челябинска

Ранее в социальных медиа появились сообщения о том, что в поселке Кременкуль (Сосновский район) группа мужчин неславянской внешности вымогала деньги у двух местных жителей, после чего их жестоко избили. Один из потерпевших в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.
Местные следователи после этой истории завели дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в комментарии.
В различных соцсетях сообщается, что «многонациональная банда сильно избила двоих местных жителей, перед этим у них пытались вымогать деньги».
Также утверждается, что один из пострадавших находится в реанимации. Он якобы заведует станцией скорой медпомощи. Официального подтверждения этих сведений до сих пор нет.