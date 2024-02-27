Бастрыкина заинтересовала информация о «многонациональной банде» в пригороде Челябинска

Ранее в социальных медиа появились сообщения о том, что в поселке Кременкуль (Сосновский район) группа мужчин неславянской внешности вымогала деньги у двух местных жителей, после чего их жестоко избили. Один из потерпевших в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.