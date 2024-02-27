В Башкирии девочка попала в больницу после нападения в школе

«Инцидент произошел 10 января этого года, во время урока, когда учитель физкультуры с кем-то разговаривала и не видела происходящего. Пострадавшей девочке потребовалась госпитализация. Медики оказали ей всю необходимую помощь, — пояснил правозащитник. — О случившемся ее родители узнали не от школы. С ними связались родители обидчицы, которая сразу рассказала своим родным о происшествии».
Сначала семья хотела урегулировать вопрос досудебно, но не вышло. Заявленная сумма морального и физического вреда — порядка 100 тысяч рублей — оказалась для родителей обидчицы неподъемной. Тогда, а это логично по закону, потерпевшие направили исковое заявление к школе о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки, а также ее мамы, ведь именно в стенах учебного заведения ребенок получил травмы.
«Сумму мы целенаправленно завысили, но, как часто бывает, суд уменьшает ее в разы. Поэтому пока общая сумма компенсации составляет почти полмиллиона рублей», — отметил юрист.
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