В Башкирии девочка попала в больницу после нападения в школе

Сначала семья хотела урегулировать вопрос досудебно, но не вышло. Заявленная сумма морального и физического вреда — порядка 100 тысяч рублей — оказалась для родителей обидчицы неподъемной. Тогда, а это логично по закону, потерпевшие направили исковое заявление к школе о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки, а также ее мамы, ведь именно в стенах учебного заведения ребенок получил травмы.