Лженачальник налоговой запугивает алматинцев

Автор видео обратился за помощью и рассказал о произошедшем. По его словам, утром в офис одной из компаний Алматы зашел мужчина и после приветствий предложил покровительство. Но не бесплатное, а за пять миллионов тенге. Он также отметил, что «ранее был начальником налоговой службы по Турксибскому району, а теперь его повысили, и он стал начальником Алматы».