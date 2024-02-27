Лженачальник налоговой запугивает алматинцев

Автор видео обратился за помощью и рассказал о произошедшем. По его словам, утром в офис одной из компаний Алматы зашел мужчина и после приветствий предложил покровительство. Но не бесплатное, а за пять миллионов тенге. Он также отметил, что «ранее был начальником налоговой службы по Турксибскому району, а теперь его повысили, и он стал начальником Алматы».
Заявитель добавил, что уже обратился в полицию.
Тем временем в департаменте госдоходов по Алматы уточнили, что такого сотрудника у них нет.
«Департамент государственных доходов по Алматы в связи с распространением в сети информации о предполагаемом случае вымогательства, связанного с сотрудником сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Уточняем, что у нас нет сотрудника, который связан с упомянутым инцидентом».
Кроме того, специалисты рекомендуют в подобных ситуациях обращаться непосредственно в Департамент по Алматы для проведения дальнейшего расследования.
Также лженалоговиком заинтересовалась и полиция.
«По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию».