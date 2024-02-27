Южноуралец, убивший женщину офисным стулом, проведет в колонии почти 12 лет

Житель Катав-Ивановска, убивший женщину офисным стулом, проведет в колонии почти 12 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру региона.
С 24 февраля по 1 марта 2022 года, подсудимый, находясь в квартире, в ходе ссоры нанес множественные удары табуретом, офисным креслом, а также руками и ногами по голове и телу потерпевшей, от которых она скончалась.
Виновному назначено наказание в виде 11 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.