Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю

ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова.
Сегодня суд в Грозном приговорил его 3,5 годам колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей.
«Обжалование приговора, безусловно, будет. Считаю, что в судебной коллегии по уголовным делам по ЧР должна быть дана оценка законности и обоснованности приговора», — сказала Антонова журналистам.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети — как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.