Строительство МСЗ под Казанью остановлено

Он напомнил, что завод проектировался под установки швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova. Поставки оборудования оказались невозможны из-за санкций в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.



«Изначально же говорили, что санкций на экологию не будет. В итоге сейчас мы с вами понимаем, что время поменялось», — добавил господин Шадриков.



Напомним, МСЗ строят с середины 2020 года на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, у границ Казани. Оператор завода ООО «АГК-2» является «дочкой» компании «РТ-инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Генеральным подрядчиком проекта стала татарстанская компания «Татнефтепроводстрой». Завод рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Изначально стоимость проекта оценивалась в 28 млрд руб.



В сентябре 2023 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что будет переориентирован на китайские технологии и пройдет новую экологическую экспертизу. На тот момент готовность строительства МСЗ составляло около 25%.



Кирилл Антонов.