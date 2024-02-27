Ловили корюшку, а нашли мазут. Черные пятна омрачили рыбалку на Финском заливе

Рыбаки обратили внимание на воду с черной примесью в Финском заливе. Плотная взвесь выходит из лунки примерно в 4,5 километрах от берега в Курортном районе Петербурга. Фотографии с мазутными пятнами прислали читатели «Фонтанки».
«Сидим корюшку ловим, а из лунок мазут или нефть лезут!» — возмущается петербуржец.
В пресс-службе Росприроднадзора рассказали «Фонтанке», что проверить информацию о наличии нефтепродуктов в Финском заливе будет возможно, только когда растает лед.
«Учитывая тот факт, что выход на лёд в настоящий момент запрещен, а акватория залива скована льдом, проверить данное сообщение не представляется возможным. Управление проведет осмотр акватории в указанном месте, когда акватория Финского залива освободится ото льда и откроется навигация судов, находящихся на балансе ФГБУ “Балттехмордирекция”», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Образование на льду лунок с маслянистой жидкостью черного цвета и характерным запахом нефтепродуктов с испарением пузырей заметили и в деревне Манушкино Всеволожского муниципального района Ленобласти.
«Уже зафиксировано 6 лунок от 1 до 3 метров диаметром. Фото отправлено в Гражданскую оборону и защиту от ЧС. Водоем в деревне Манушкино расположен на едином водоносном горизонте с Невой», — рассказал «Фонтанке» читатель.