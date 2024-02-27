Ловили корюшку, а нашли мазут. Черные пятна омрачили рыбалку на Финском заливе

«Учитывая тот факт, что выход на лёд в настоящий момент запрещен, а акватория залива скована льдом, проверить данное сообщение не представляется возможным. Управление проведет осмотр акватории в указанном месте, когда акватория Финского залива освободится ото льда и откроется навигация судов, находящихся на балансе ФГБУ “Балттехмордирекция”», — сообщили в пресс-службе ведомства.