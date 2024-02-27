В Омске полицейские нашли у мужчины галлюциногенные грибы

Сотрудники патрульно-постовой службы во время несения службы в садоводчестве «Химик» обратили внимание на мужчину. Он что-то искал в снегу на одной из аллей.
При общении с ним полицейские заметили, что мужчина сильно нервничает. Возникли подозрения, что при нём могут быть запрещённые вещества.
Мужчину доставили в отдел полиции, где при личном досмотре нашли у него почти 300 граммов грибов. Экспертиза показала, что они — галлюциногенные.
«В плодовых телах обнаружено наркотическое средство псилоцин, которое изменяет сознание, вызывает галлюцинации, провоцирует соматические нарушения», — рассказали в телеграм-канале «МВД Медиа».
Против 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в Омской области будут судить межрегионального наркокурьера. В его машине было обнаружено более 10 килограммов синтетических наркотиков.