В Новосибирске гособвинитель запросил 15 лет заключения мигранту за убийство

15 с половиной лет грозит мигранту, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Infopro54».
В преступлении обвиняется бывший парень девушки, 28-летний гражданин Таджикистана по имени Хушнуд Хамроев. По нескольким уголовным статьям государственное обвинение запросило 15 лет 6 месяцев лишения свободы для подсудимого.
Хамроева обвиняют в угрозах убийства, истязании, незаконной половой близости с несовершеннолетней и убийстве. Рассмотрение дела продолжалось около двух лет, в течение которых подсудимый пытался оправдать себя и добиться снятия всех обвинений. Родственники погибшей выражают надежду, что убийца больше никогда не окажется на свободе.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что житель Новосибирска оказался в списке террористов из-за комментариев о мигрантах.