В Новосибирске гособвинитель запросил 15 лет заключения мигранту за убийство

Хамроева обвиняют в угрозах убийства, истязании, незаконной половой близости с несовершеннолетней и убийстве. Рассмотрение дела продолжалось около двух лет, в течение которых подсудимый пытался оправдать себя и добиться снятия всех обвинений. Родственники погибшей выражают надежду, что убийца больше никогда не окажется на свободе.