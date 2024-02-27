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В Новосибирске гособвинитель запросил 15 лет заключения мигранту за убийство

В преступлении обвиняется 28-летний гражданин Таджикистана.
Источник: Freepik

15 с половиной лет грозит мигранту, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Infopro54».

В преступлении обвиняется бывший парень девушки, 28-летний гражданин Таджикистана по имени Хушнуд Хамроев. По нескольким уголовным статьям государственное обвинение запросило 15 лет 6 месяцев лишения свободы для подсудимого.

Трагическое событие, связанное с неудачными отношениями между мигрантом и русской школьницей, произошло 26 июля 2022 года и закончилось публичной расправой в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Причиной убийства стали ревность и решение девушки о завершении отношений.

Хамроева обвиняют в угрозах убийства, истязании, незаконной половой близости с несовершеннолетней и убийстве. Рассмотрение дела продолжалось около двух лет, в течение которых подсудимый пытался оправдать себя и добиться снятия всех обвинений. Родственники погибшей выражают надежду, что убийца больше никогда не окажется на свободе.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что житель Новосибирска оказался в списке террористов из-за комментариев о мигрантах.