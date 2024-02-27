В Минске задержаны четыре «спортика» — их жертвами стали два человека

«По разработанной заранее схеме молодые люди окружили курьера и стали требовать от него объяснений, а после показательных запугиваний жестоко избили. Потерпевшего пинали ногами, наносили удары металлической битой по телу и обещали убить. После своих бесчеловечных поступков “палачи” заставили замученного мужчину на коленях просить прощения у организаторов теневого магазина, снимая показательное раскаяние на камеру. За свое первое дело новоиспеченные коллекторы получили вознаграждение в размере 500 рублей, кроме того, в качестве трофея один из фигурантов забрал у минера мобильный телефон».