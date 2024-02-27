В Минске задержаны четыре «спортика» — их жертвами стали два человека

На подработку в наркомаркет четверо молодых людей от 17 до 22 лет устроились в апреле прошлого года — один из них наткнулся в Telegram на заманчивое предложение о легких деньгах. В обязанности входило бить провинившихся наркокурьеров. Чем жестче избиение — тем выше гонорар. Парни на такую работу подписались.
Первой жертвой преступной четверки стал 39-летний мужчина — «минер», который обманул кураторов наркомаркета. Его друзья поджидали в лесополосе около парка «Медвежино».
«По разработанной заранее схеме молодые люди окружили курьера и стали требовать от него объяснений, а после показательных запугиваний жестоко избили. Потерпевшего пинали ногами, наносили удары металлической битой по телу и обещали убить. После своих бесчеловечных поступков “палачи” заставили замученного мужчину на коленях просить прощения у организаторов теневого магазина, снимая показательное раскаяние на камеру. За свое первое дело новоиспеченные коллекторы получили вознаграждение в размере 500 рублей, кроме того, в качестве трофея один из фигурантов забрал у минера мобильный телефон».
На «воспитательную» беседу со своей следующей жертвой «спортики» отправились спустя несколько дней. 16-летнего учащегося колледжа ждал такой же «разговор», как и в предыдущем случае, — его жестоко избили, заставили извиняться на камеру, забрали телефон и личные вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий четверо фигурантов были задержаны сотрудниками милиции. Двое из них оказались братьями. Трое уже имели проблемы с законом.
Действия «спортиков» квалифицированы по четырем статья Уголовного кодекса. Они все заключены под стражу.