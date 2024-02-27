В США заявили о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что «победа будет за нами», а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят — это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала «контрнаступления» Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать «успехи» контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.