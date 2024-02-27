Сначала пожар, потом «минирование» — два ЧП в одной школе на Кубани

В школе № 1 станицы Динской 27 февраля в расписание занятий внесло корректировку сообщение об угрозе минирования, которое поступило в экстренные службы муниципалитета. Школьников и педагогов эвакуировали, здание учебного заведения обследует полиция. 26 февраля занятия в этой школе были прерваны из-за короткого замыкания электроприбора в одном из классов.
О «минировании» школы 27 февраля сообщается в Telegram-канале (18+) администрации Динского района.
Информация об угрозе минирования школы № 1 поступила на электронную почту Единой дежурно-диспетчерской службы в 10.08. К школе оперативно прибыли спасатели, полиция и сотрудники других оперативных служб. Всех находящихся в здании эвакуировали. Здание обследуют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 26 февраля учащихся и педагогический состав школы № 1 в станице Динской эвакуировали из-за короткого замыкания электроприбора в одном из классов. Из-за задымления блока старшей школы занятия отменили для учащихся среднего и старшего звена. Ученики начальной школы вернулись к урокам в обычном режиме.