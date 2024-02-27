Сначала пожар, потом «минирование» — два ЧП в одной школе на Кубани

В школе № 1 станицы Динской 27 февраля в расписание занятий внесло корректировку сообщение об угрозе минирования, которое поступило в экстренные службы муниципалитета. Школьников и педагогов эвакуировали, здание учебного заведения обследует полиция. 26 февраля занятия в этой школе были прерваны из-за короткого замыкания электроприбора в одном из классов.