В Житковичском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

В отделении по агитации и пропаганде напоминают велолюбителям, что при движении вне населенных пунктов необходимо обозначить себя: надеть одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами. «Также помните, что движение по краю проезжей части допускается только при отсутствии тротуара, обочины, велосипедной или пешеходной дорожки, но не далее 1 метра от ее правого края», — подчеркнули в УГАИ.