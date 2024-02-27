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В Житковичском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Трагедия на дороге произошла 26 февраля около 20.30. 30-летний водитель на грузовом ГАЗ ехал по автодороге Р23 Минск — Микашевичи. В пути сбил 57-летнего велосипедиста. «По предварительным данным, мужчина был нетрезв и двигался по полосе движения транспортных средств в попутном направлении», — пояснили в областной Госавтоинспекции.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

В отделении по агитации и пропаганде напоминают велолюбителям, что при движении вне населенных пунктов необходимо обозначить себя: надеть одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами. «Также помните, что движение по краю проезжей части допускается только при отсутствии тротуара, обочины, велосипедной или пешеходной дорожки, но не далее 1 метра от ее правого края», — подчеркнули в УГАИ.