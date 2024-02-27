Бывшее общежитие полностью потушили в переулке Защитном в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полностью потушили бывшее общежитие на Защитном, 24/84. Всего выгорело 150 кв. метров, проинформировали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
Пожар в расселенном неэксплуатируемом здании вспыхнул утром 27 февраля. Представители экстренной службы выдвинулись на место происшествия около 8:09. Распространение пламени остановили в 9:29, в 9:34 сбили открытое горение. Полностью огонь ликвидировали в 10:18.
Известно, что от МЧС в переулке Защитном работали 25 человек, было задействовано 8 единиц техники.