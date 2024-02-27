Бывшее общежитие полностью потушили в переулке Защитном в Ростове-на-Дону

Пожар в расселенном неэксплуатируемом здании вспыхнул утром 27 февраля. Представители экстренной службы выдвинулись на место происшествия около 8:09. Распространение пламени остановили в 9:29, в 9:34 сбили открытое горение. Полностью огонь ликвидировали в 10:18.