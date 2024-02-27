В Воронеже бродячие собаки набросились на ребенка возле мегашколы

В Воронеже бродячие собаки покусали ребенка возле образовательного центра «Содружество» — так называемой мегашколы. Фотографии полученной травмы и справки из травматологического пункта мама девочки разместила в социальных сетях во вторник, 27 февраля.
Женщина заявила, что собаки выбежали с территории стройплощадки напротив школы, где сейчас возводят дома, и набросились на ребенка. По словам матери, девочка очень испугана, и ей теперь предстоит пройти курс уколов от бешенства.
В городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что во вторник, 27 февраля, планируется выезд на место происшествия.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что на горячую линию для жалоб на бродячих собак и заявок на отлов безнадзорных животных поступило уже более 300 обращений — как звонков, так и сообщений в мессенджере. Чаще всего на собак жаловались жители Железнодорожного, Советского и Коминтерновского районов города. Всего же с начала февраля в Воронеже было отловлено 170 собак.