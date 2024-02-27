В Воронеже бродячие собаки набросились на ребенка возле мегашколы

Ранее РИА «Воронеж» писало, что на горячую линию для жалоб на бродячих собак и заявок на отлов безнадзорных животных поступило уже более 300 обращений — как звонков, так и сообщений в мессенджере. Чаще всего на собак жаловались жители Железнодорожного, Советского и Коминтерновского районов города. Всего же с начала февраля в Воронеже было отловлено 170 собак.