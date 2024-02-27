Суд приговорил главу «Мемориала» Орлова к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

В начале октября 2023 года Головинский суд признал Орлова* виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требовали ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. При этом Орлов* продолжал оставаться под подпиской о невыезде.