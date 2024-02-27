Тело пропавшего с ружьем юноши в Городце найдено в лесополосе

Тело разыскиваемого в Городце 18-летнего парня найдено в лесополосе. Данную информацию ИА «Время Н» подтвердил источник в правоохранительных органах.
Молодой человек ушел из дома с отцовским ружьем, которое смог достать из сейфа. Оружие лежало рядом с его телом, уточнил источник.
Как сообщалось ранее, молодой человек страдает психическим расстройством. Сегодня во всех нижегородских образовательных учреждениях были усилены меры безопасности, а на дорогах расставлены патрули.
Обстоятельства происшествия уточняются.