«Кричал и звал маму»: машина на скорости сбила ребенка возле школы в Челябинске

На проспекте Ленина в Челябинске возле школы № 107 машина на скорости сбила мальчика. Как рассказывают очевидцы, водитель хотел проскочить в последние «зеленые» секунды светофора, а школьник, наоборот, решил перебежать проезжую часть слишком рано.
— Водитель пытался проскочить, и не заметил, как мальчик выбежал. Или просто не был готов. Тормозной путь был недолгий, парня отбросило от машины и его по инерции протащило лицом и руками об твердый слой асфальта, — рассказал КП-Челябинск очевидец Андрей.
Что было дальше очевидец характеризует одним словом — ужас. Мальчик не мог говорить, кричал от боли. Потом, рыдая, он попросил позвонить маме.
— Приехал сначала обычный экипаж скорой, потом реанимация (желтая такая). Парня перевернули на спину и увезли. Травмы серьезные. Лежа на щите, он все еще кричал и звал маму, — продолжил Андрей.
На переход возле школы № 107 жалуются многие челябинцы. Пересекать дорогу там нужно через два светофора. На островке безопасности часто стоят большие группы детей, некоторым, по словам горожан, приходится выходить на проезжую часть, что может быть опасно. Несколько лет назад здесь сбили третьеклассника-хоккеиста.
В отделе пропаганды ГИБДД Челябинска пообещали предоставить комментарий по аварии позднее.