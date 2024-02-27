«Кричал и звал маму»: машина на скорости сбила ребенка возле школы в Челябинске

На переход возле школы № 107 жалуются многие челябинцы. Пересекать дорогу там нужно через два светофора. На островке безопасности часто стоят большие группы детей, некоторым, по словам горожан, приходится выходить на проезжую часть, что может быть опасно. Несколько лет назад здесь сбили третьеклассника-хоккеиста.