В Telegram произошел сбой

«Примерно в 12:35 по мск Telegram перестал работать в некоторых регионах России, преимущественно западных и в Сибири. Проблема наблюдается как у провайдеров, так и у мобильных операторов. Зайти можно только через VPN», — говорится в сообщении в информационном канале мессенджера.