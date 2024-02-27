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В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе мессенджера, свидетельствует сайт DownRadar. По данным сервиса Brand Analitycs, к 13:00 мск о сбоях сообщили более 350 жителей России. Пользователи не могут отправлять и получать сообщения, а само приложение находится в статусе «соединение».
Источник: AP 2023

«Примерно в 12:35 по мск Telegram перестал работать в некоторых регионах России, преимущественно западных и в Сибири. Проблема наблюдается как у провайдеров, так и у мобильных операторов. Зайти можно только через VPN», — говорится в сообщении в информационном канале мессенджера.

По данным Brand Analitics, 34% жалоб на работу Telegram поступили из Москвы, 15% — из Санкт-Петербурга, по 4% — из Московской и Самарской областей, а также Краснодарского края. Пользователи сообщали о сбоях как в работе мобильного приложения, так и веб-версии.

Милена Костерева

технологии