Злоумышленники напали на пограничника в Гродненской области

После нападения злоумышленники скрылись. Тем не менее, правоохранители установили их личности. Пограничники вместе с отдельным спецбатальоном «Дельта» ГАИ и при силовой поддержке ОМОН 14 февраля на трассе М-6 задержали двоих соучастников нападения.