Злоумышленники напали на пограничника в Гродненской области

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Трое злоумышленников в погранзоне пытались запустить беспилотник и напали на пограничника, который им помешал, об этом сообщили в пресс-службе ГПК.
ЧП произошло 10 февраля в Гродненской области, но сообщили о нем лишь во вторник.
По данным ГПК, военнослужащий Гродненской погрангруппы по оперативной информации выявил троих неизвестных в пограничный зоне. Они пытались запустить беспилотник.
«Военнослужащий предотвратил запуск беспилотника. В момент задержания злоумышленники не подчинились законным требованиям и напали на пограничника».
После нападения злоумышленники скрылись. Тем не менее, правоохранители установили их личности. Пограничники вместе с отдельным спецбатальоном «Дельта» ГАИ и при силовой поддержке ОМОН 14 февраля на трассе М-6 задержали двоих соучастников нападения.
Затем военнослужащие погранслужбы вышли на след и третьего подозреваемого. Его удалось обнаружить в деревне Василевичи Гродненского района.
В результате возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 366 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).
Двое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде, третий — в СИЗО тюрьмы № 1 Гродно. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.