Экс-главу района Башкирии осудят за превышение полномочий по нацпроекту

Бывший глава Стерлитамакского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при строительстве детского сада, сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в августе 2018 года чиновник отдал распоряжение главному архитектору муниципалитета о выдаче разрешения на строительство детсада в поселке Загородный. Он был рассчитан на 139 мест. Работы планировалось провести в рамках нацпроекта «Демография». При этом глава района знал, что на мэрии запрещено распоряжаться этим земельным участком согласно определению Арбитражного суда Башкирии.
Государственный контракт был заключен, и в период до декабря 2020 года строительные работы завершены и оплачены на сумму свыше 105 млн рублей. Объект так и не был введен в эксплуатацию, так как решением суда участок снят с кадастрового учета, и новое здание невозможно зарегистрировать.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
«Прокуратура республики вступила в судебный процесс по иску администрации Стерлитамакского района об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения», — говорится в сообщении.