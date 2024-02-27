Экс-главу района Башкирии осудят за превышение полномочий по нацпроекту

Государственный контракт был заключен, и в период до декабря 2020 года строительные работы завершены и оплачены на сумму свыше 105 млн рублей. Объект так и не был введен в эксплуатацию, так как решением суда участок снят с кадастрового учета, и новое здание невозможно зарегистрировать.